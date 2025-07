Revelan que el sujeto que agredió a una familia en El Alto cerró su tienda y está prófugo

El abogado Miguel Chávez, defensa legal de la familia que sufrió una violenta agresión en presencia de sus dos hijos pequeños, informó este viernes a Red Uno que se ejecutó un allanamiento al negocio donde ocurrió el hecho, una ferretería ubicada en la ciudad de El Alto. Sin embargo, al llegar al lugar, se constató que el local había sido cerrado y los propietarios se habrían trasladado.

Asimismo, se procedió a allanar el domicilio que el agresor registró como residencia, pero el lugar estaba abandonado y solo se encontraron prendas de vestir en desuso.

“El sujeto hasta la fecha no fue encontrado. Existe una orden de allanamiento que fue ejecutada en la ferretería, pero sacaron el letrero y abandonaron el lugar. También se intervino el domicilio que señaló como su vivienda, pero lamentablemente no se lo halló”, explicó Chávez.

El abogado añadió que se pedirá garantías para la familia, ya que el sujeto se dio a la fuga.

“Si una persona no cometió ningún delito, no tiene por qué darse a la fuga. No sabemos actualmente dónde se encuentra”, subrayó.

Este operativo se realizó en el marco de una orden de aprehensión vigente emitida tras el cambio de fiscal del caso. El agresor continúa prófugo.

