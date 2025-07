Familia exige justicia por adulto mayor que murió tras presunto abuso

Familiares de un hombre de la tercera edad, que falleció tras un presunto abuso sexual, exigen justicia. El hecho se registró en el barrio Palacito del departamento de Santa Cruz.

La víctima de 68 años llegó hasta un hospital con una botella plástica incrustada en sus partes íntimas. El Ministerio Público busca determinar las causas exactas de su fallecimiento.

"Me llamaron y avisaron que mi papá estaba mal, que se estaba quejando. Inmediatamente vine y lo encontré en mal estado, no podía levantarse. Le habían sacado un plástico. Ni él mismo sabía que le habían hecho eso, quedó inconsciente. Le han hecho a dormir, le han abusado, le han dado algo seguro para dormir", contó la hija de la víctima entre lágrimas.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) se trasladó al lugar para investigar el fallecimiento del adulto mayor tras una aparente agresión sexual por parte de varias personas.

"Le pregunté con quién estuvo esa noche o si alguien fue a visitarle. No me quiso avisar nada, no dijo nada de miedo o quizá lo han amenazado, no sé. Ahora, pido justicia, cómo le van a hacer eso a mi papá", agregó la hija.

A la vez, los vecinos de la víctima exigen que se investigue el caso y se encuentre al o los agresores. "Estamos preocupados por lo que pasó en este lugar con una agresión a un anciano. Tienen que esclarecer quién ha sido y cómo ha sido lo que hicieron, lo que violaron y abusaron al señor", expresó el presidente del barrio, Saúl Serna.

Apuntan que un "psicópata" aparentemente estaría rondando el barrio, por lo que temen por su seguridad y, principalmente, de los niños. "Este caso no puede quedar impune. Pedimos a todas las autoridades llamadas por ley que puedan esclarecer y dar con los responsables. Nunca había pasado esto. Pero ya pedimos a todas las autoridades que cumplan con su función y se dé con los responsables y culpables", comentó otro vecino.

Mira la programación en Red Uno Play