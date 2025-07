Aprehenden a tiktoker por presunta difusión de información financiera falsa

Un creador de contenido fue aprehendido en la ciudad de Santa Cruz, luego de publicar videos en redes sociales donde se refería al precio del dólar. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) lo denunció por presuntos delitos financieros, al considerar que difundió información falsa sobre el tipo de cambio de bolivianos a dólares.

La familia y la defensa legal del joven afirmaron que se trata de un abuso y que no existen fundamentos jurídicos para su detención.

“Lo que hace la ASFI es una vergüenza, quieren dañar la imagen de un joven estudiante. La función de la ASFI no es vigilar opiniones. Si fuera así, todos estaríamos presos. Él no robó, no mató, no violó, solo opinó lo que muchos bolivianos pensamos”, declaró Cristina Natush, madre del tiktoker.

El caso fue abierto en la ciudad de La Paz, adonde el joven será trasladado en las próximas horas. La familia denunció que no fue notificado ni citado previamente.

“Nunca supo que tenía una denuncia. Lo alzaron de la calle y lo llevaron a la Felcc. Esto es político. Soy una madre sufriendo por mi hijo, que es un buen joven y todos lo conocen”, agregó Natush., agregó la mujer afligida.

Mira la programación en Red Uno Play