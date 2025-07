“Me está queriendo matar”: Víctima grabó el momento en que es baleada por su cuñado (Video)

Un estremecedor video grabado por la propia víctima reveló los segundos de terror que vivió una mujer de 28 años en la zona norte de Cochabamba, cuando su cuñado le apuntó con un arma y le disparó cuatro veces en medio de sus gritos de auxilio.

En las imágenes se escucha a la mujer suplicar mientras denuncia al agresor: “Estás viendo. No. Oye. Me está queriendo matar ese hombre. ¡Pare! Se llama José Luis Durán Gómez. Me acaba de disparar con arma. ¡Llama! ¡Pare! ¡Pare! ¡Por favor!”, gritó la víctima mientras intentaba subir a un vehículo.

El ataque ocurrió la noche del martes en inmediaciones de la calle Luis Mostajo y avenida Humberto Guzmán. De acuerdo al reporte policial, la víctima se encontraba en su casa junto a su esposo cuando escucharon ruidos afuera. Al salir, encontraron al cuñado pintando una pared de la vivienda. La discusión escaló y el hombre sacó un arma, disparando contra ella.

Gravemente herida, la mujer fue trasladada de emergencia al Hospital del Norte, donde permanece internada con diagnóstico reservado.

Horas después, cerca de la 1:00 de la madrugada, la Policía localizó al agresor en la avenida Perú y D’Orbigny. Al verse cercado por los uniformados, el hombre se quitó la vida presuntamente con la misma arma.

Tatiana Herrera, directora de Género Generacional de la Alcaldía, confirmó que el hecho es investigado como tentativa de feminicidio. “Es un caso terrible. De milagro está viva. El sujeto estaba decidido totalmente a matarla”, declaró.

El video se convirtió en una pieza clave en la investigación y en evidencia del brutal ataque que casi termina en tragedia total.

