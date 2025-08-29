Doble asesinato en Santa Cruz: quiénes son los aprehendidos y qué se sabe hasta ahora

Dos personas fueron aprehendidas por presunta complicidad en el caso de los tres acribillados en la zona norte de Santa Cruz. Se trata, según fuentes del caso, de los hermanos de la expareja de Harold Méndez, una de las víctimas.

Ambos prestaron su declaración informativa este jueves ante el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones para esclarecer el triple asesinato ocurrido mientras las víctimas se desplazaban en un vehículo por la ciudad.

“Se puso en conocimiento, a través del Ministerio Público, la aprehensión de dos personas de sexo masculino, a quienes se tomará su declaración. En caso de corresponder, se presentará una imputación formal, o en su defecto, se emitirá otra resolución”, explicó el fiscal Daniel Ortuño.

Los ahora sindicados fueron detenidos en un allanamiento realizado esta jornada. Según la Fiscalía, se esperan más avances en los próximos días, particularmente en la identificación de los autores intelectuales y materiales del crimen.

El caso ha generado gran atención pública por la violencia del hecho y por los vínculos personales entre las víctimas y los ahora aprehendidos.

