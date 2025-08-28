TEMAS DE HOY:
La Paz: Capturan a joven que vendía ‘narcodonas’ cerca de teleféricos y universidades

Según el reporte policial, el aprehendido no tenía antecedentes y se busca al proveedor de la sustancia controlada.

Silvia Sanchez

28/08/2025 17:38

Imagen referencial. Captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

En las últimas horas, personal policial logró la aprehensión de un joven que comercializaba donas con marihuana en cercanía de teleféricos y de universidades en La Paz.

“Al momento, este señor de 23 años de edad se encuentra aprendido. No solamente entregaba estos productos, donas fabricadas o elaboradas con marihuana en la universidad, sino también en el teleférico rojo, en el teleférico morado de la Ciudad del Alto y en la Obelisco del centro paceño”, informó el subcomandante de la Policía en La Paz, coronel Andrés Paz.

 

Según el reporte policial, el aprehendido no cuenta con antecedentes policiales y se busca al proveedor de la sustancia controlada.

“Las donas han sido remitidas al laboratorio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico para determinar la cantidad de marihuana que contienen los comestibles que este joven andaba ofreciendo”, agrega el reporte policial.

 

El caso fue derivado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y es de conocimiento del Ministerio Público.

 

