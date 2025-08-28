Censo 2024: las mujeres superan a los hombres en Bolivia, ¿cuáles son las cifras por región?

El Instituto Nacional de Estadística (INE), publicó este jueves 28 de agosto, los resultados finales del Censo 2024, en un evento que contó con la presencia del presidente Luis Arce, y autoridades de Gobierno. La presentación de los datos estuvo a cargo del director de la entidad Humberto Arandia.

Según los datos estadísticos, Bolivia tiene 11.365.333 habitantes, de los cuales 5.682.835 son mujeres y 5.682.498 hombres, esta cifra si bien demuestra que las mujeres superan en cantidad a varones existe casi una paridad de género toda vez que las cifras se asemejan y tienen un mínimo de diferencia.

¿Cuáles son las cifras de mujeres por región?

Departamento: Número de población de Mujeres

Chuquisaca: Tiene un total de 306.866 mujeres en su población.

La Paz: Tiene un total de 1.526.437 mujeres en su población.

Cochabamba: Tiene un total de 1.023.071 mujeres en su población.

Oruro: Tiene un total de 288.663 mujeres en su población.

Potosí: Tiene un total de 427.785 mujeres en su población.

Tarija: Tiene un total de 269.714 mujeres en su población.

Santa Cruz: Tiene un total de 1.540.279 mujeres en su población.

Beni: Tiene un total de 236.665 mujeres en su población.

Pando: Tiene un total de 63.355 mujeres en su población.

Cuadro general de población en Bolivia, cantidad general habitantes por departamentos, y clasificación de la cantidad entre mujeres y varones.

