Censo 2024: las mujeres superan a los hombres en Bolivia, ¿cuáles son las cifras por región?

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia tiene 11.365.333 habitantes. A continuación, le mostramos cuántas mujeres hay por departamento.
28/08/2025 17:33
El Instituto Nacional de Estadística (INE), publicó este jueves 28 de agosto, los resultados finales del Censo 2024, en un evento que contó con la presencia del presidente Luis Arce, y autoridades de Gobierno. La presentación de los datos estuvo a cargo del director de la entidad Humberto Arandia.
Según los datos estadísticos, Bolivia tiene 11.365.333 habitantes, de los cuales 5.682.835 son mujeres y 5.682.498 hombres, esta cifra si bien demuestra que las mujeres superan en cantidad a varones existe casi una paridad de género toda vez que las cifras se asemejan y tienen un mínimo de diferencia.
¿Cuáles son las cifras de mujeres por región?
Departamento: Número de población de Mujeres
Chuquisaca: Tiene un total de 306.866 mujeres en su población.
La Paz: Tiene un total de 1.526.437 mujeres en su población.
Cochabamba: Tiene un total de 1.023.071 mujeres en su población.
Oruro: Tiene un total de 288.663 mujeres en su población.
Potosí: Tiene un total de 427.785 mujeres en su población.
Tarija: Tiene un total de 269.714 mujeres en su población.
Santa Cruz: Tiene un total de 1.540.279 mujeres en su población.
Beni: Tiene un total de 236.665 mujeres en su población.
Pando: Tiene un total de 63.355 mujeres en su población.
Cuadro general de población en Bolivia, cantidad general habitantes por departamentos, y clasificación de la cantidad entre mujeres y varones.
