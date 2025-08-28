TEMAS DE HOY:
Nacionales

Conexión digital en auge: El 76,3% de los hogares bolivianos tiene Internet

El director del INE, Humberto Arandia, destacó que la presencia de internet en los hogares bolivianos ha crecido exponencialmente en la última década.

Milen Saavedra

28/08/2025 11:44

Bolivia

Un avance significativo en la conectividad digital del país fue revelado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante la presentación de los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda 2024. El director del INE, Humberto Arandia, destacó que la penetración de internet en los hogares bolivianos ha crecido exponencialmente en la última década.

Crecimiento impulsado por el área rural

Los datos del censo, que registró una población total de 11.365.333 bolivianos, muestran que la cobertura de internet en los hogares se disparó del 9,6% en 2012 al 76,3% en 2024.

El crecimiento más notable se observa en las zonas rurales, donde la cobertura pasó de un mínimo 0,7% en 2012 a un impresionante 53,9% en 2024. Este salto subraya el esfuerzo por reducir la brecha digital entre el campo y la ciudad, mejorando el acceso a la información y oportunidades para millones de personas en todo el país.

Arandia señaló que este incremento en la conectividad es fundamental para el desarrollo social y económico de Bolivia, facilitando la educación, el comercio y la comunicación en todas las regiones.

