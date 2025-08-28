TEMAS DE HOY:
¿Cuántos bolivianos viven fuera del país y a dónde se fueron? Esto dicen los datos del Censo 2024

Países Sudamericanos en su mayoría, se han constituido en los destinos de los bolivianos que dejan su tierra natal.

Red Uno de Bolivia

28/08/2025 18:03

Bolivia

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revelaron la cantidad de personas bolivianas que migraron al exterior en los últimos años.

De acuerdo a los datos públicos, un total de 328.546 bolivianos, viven fueras de la frontera de Bolivia, de los cuales, 163.029 son varones y 165.517 son mujeres.

Foto - Resultados Censo de Población y Vivienda - IINE

Países donde residen los bolivianos

Ya sea por diversos motivos, 328.546 bolivianos viven en el exterior, la mayoría están comprendidos entre las edades de 18 a 29 años, siendo el 54,6% del total y estos son los países en los que se establecieron.

Foto - Resultados Censo de Población y Vivienda - IINE

Chile: 33,7%

Argentina: 25,2%

Brasil: 19,2%

España: 10,2

Estados Unidos: 5,1

Otros países: 6,6%

Foto - Resultados Censo de Población y Vivienda - IINE

Este jueves 28 de agosto, el INE brindó los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda desarrollado en 2024, estableciendo que la población total asciende a 11,365,333 habitantes, con una distribución casi equitativa entre hombres y mujeres.

