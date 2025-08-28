¿Cuántos bolivianos viven fuera del país y a dónde se fueron? Esto dicen los datos del Censo 2024

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revelaron la cantidad de personas bolivianas que migraron al exterior en los últimos años.

De acuerdo a los datos públicos, un total de 328.546 bolivianos, viven fueras de la frontera de Bolivia, de los cuales, 163.029 son varones y 165.517 son mujeres.

Foto - Resultados Censo de Población y Vivienda - IINE

Países donde residen los bolivianos

Ya sea por diversos motivos, 328.546 bolivianos viven en el exterior, la mayoría están comprendidos entre las edades de 18 a 29 años, siendo el 54,6% del total y estos son los países en los que se establecieron.

Foto - Resultados Censo de Población y Vivienda - IINE

Chile: 33,7%

Argentina: 25,2%

Brasil: 19,2%

España: 10,2

Estados Unidos: 5,1

Otros países: 6,6%

Foto - Resultados Censo de Población y Vivienda - IINE

Este jueves 28 de agosto, el INE brindó los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda desarrollado en 2024, estableciendo que la población total asciende a 11,365,333 habitantes, con una distribución casi equitativa entre hombres y mujeres.

