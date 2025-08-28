¿Cuántos bolivianos viven fuera del país y a dónde se fueron? Esto dicen los datos del Censo 2024

Países Sudamericanos en su mayoría, se han constituido en los destinos de los bolivianos que dejan su tierra natal.
28/08/2025 18:03
Escuchar esta nota
Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revelaron la cantidad de personas bolivianas que migraron al exterior en los últimos años.
De acuerdo a los datos públicos, un total de 328.546 bolivianos, viven fueras de la frontera de Bolivia, de los cuales, 163.029 son varones y 165.517 son mujeres.
Países donde residen los bolivianos
Ya sea por diversos motivos, 328.546 bolivianos viven en el exterior, la mayoría están comprendidos entre las edades de 18 a 29 años, siendo el 54,6% del total y estos son los países en los que se establecieron.
Chile: 33,7%
Argentina: 25,2%
Brasil: 19,2%
España: 10,2
Estados Unidos: 5,1
Otros países: 6,6%
Este jueves 28 de agosto, el INE brindó los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda desarrollado en 2024, estableciendo que la población total asciende a 11,365,333 habitantes, con una distribución casi equitativa entre hombres y mujeres.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00