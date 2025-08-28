Más personas viven solas, según el Censo 2024

Los resultados finales del Censo de Población y Vivienda 2024, presentados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revelan un notable incremento en el número de hogares unipersonales en el país. El director general ejecutivo del INE, Humberto Arandia, destacó que este fenómeno es una consecuencia directa del cambio y la transición demográfica que está experimentando la nación.

Cifras Clave del Cambio en la Tipología de Hogares

De acuerdo con los datos oficiales, la proporción de hogares donde solo vive una persona ha crecido considerablemente en las últimas dos décadas.

En 2001, los hogares unipersonales representaban el 15,2% del total.

En 2024, esta cifra se ha disparado hasta el 25,9%.

Este aumento contrasta con el crecimiento más moderado de otros tipos de hogares:

Hogares de pareja nuclear (parejas casadas o concubinas) pasaron del 5,2% al 6,7%.

Hogares monoparentales (un solo padre o madre con sus hijos) aumentaron del 15,7% al 17,2%.

Además, el promedio de habitantes por hogar, cayó de 3.5 en 2012, a 3.1 en 2024

Arandia explicó que estos cambios en la estructura de los hogares se deben a una transición demográfica caracterizada por una menor tasa de natalidad y un progresivo envejecimiento de la población. Este panorama resalta la importancia de aprovechar el bono demográfico, el cual se refiere al período en el que la población en edad de trabajar supera a la población dependiente (niños y ancianos), lo que representa una oportunidad para el desarrollo económico del país.

