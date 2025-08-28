Censo 2024: Aumenta la participación de mujeres en el mercado laboral

Los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, presentados este jueves por el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, revelan un crecimiento significativo del mercado laboral femenino en Bolivia. La participación de las mujeres en la fuerza laboral ha aumentado notablemente, al igual que su nivel educativo.

Reducción de la brecha de género en el trabajo

Según el INE, la participación de las mujeres en el mercado laboral ha crecido exponencialmente en las últimas dos décadas.

En 2001 , solo el 44,4% de las mujeres bolivianas trabajaba.

En 2024, esta cifra ha subido al 64,0%.

Este incremento ha permitido una reducción considerable de la brecha entre la participación de hombres y mujeres, que pasó de 23,6 puntos porcentuales (p.p.) a 15,0 p.p., indicando un mayor equilibrio en el acceso a oportunidades laborales.

Mujeres superan a los hombres en educación duperior

El Censo 2024 también destaca que las mujeres están alcanzando niveles educativos más altos, superando incluso a los hombres en la educación superior.

En 2001, los hombres con educación superior representaban el 18,7%, mientras que las mujeres eran el 15,7%.

Para 2024, las mujeres con educación superior alcanzan el 34,2%, superando ligeramente a los hombres que registran el 32,5%.

Además, el promedio de años de estudio para la población boliviana en general ha subido de 7,4 años a 10,6 años. En el caso específico de las mujeres, el promedio se incrementó de 6,7 años a 10,2 años, demostrando un compromiso sostenido con la formación académica. Estos datos sugieren una correlación directa entre la mayor preparación académica de las mujeres y su creciente integración en el mercado laboral.

