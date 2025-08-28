¿Cuántos somos? Hoy se conocerán los datos oficiales del Censo 2024

Este jueves se presentan los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda 2024, realizado en Bolivia el pasado 23 de marzo. Las autoridades nacionales, junto con representantes internacionales, destacaron la calidad y confiabilidad de los datos obtenidos.

El representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Bolivia, Pablo Salazar, aseguró que el trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE) fue técnico y preciso. “Podemos certificar que la información del INE es de buena calidad, óptima desde el punto de vista estadístico y demográfico”, afirmó.

Salazar también explicó que los resultados del censo podrán ser utilizados a todo nivel, tanto por el gobierno como por instituciones privadas y académicas. Además, se incluirán datos sobre condiciones de vida de la población, lo que permitirá tomar mejores decisiones para el desarrollo del país.

Por su parte, Anna Marttinen Pont, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, resaltó el valor del trabajo realizado. “La Comisión Internacional de Alto Nivel destaca la entrega de estos resultados y la relevancia de los productos censales como evidencia de un proceso moderno, técnico, riguroso y transparente”, declaró.

Según los datos preliminares que se presentaron en agosto del 2024, Bolivia tiene 11.312.620 habitantes en total.

