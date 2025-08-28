¿Cuántas personas viven en situación de pobreza en Bolivia? Estas son las cifras del censo 2024

El Instituto Nacional de Estadística (INE), presentó este jueves 28 de agosto los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, sobre condiciones de vida en Bolivia, y reveló que 3.251.613 personas viven en situación de pobreza y condiciones básicas insatisfechas.

En total, el Censo de Población y Vivienda alcanzó un total de registro en necesidades básicas a 10.897.216 personas de las cuales 3.251.613 alcanzan la pobreza.

De ese total de 3.251.613 pobres, 1.194.542 corresponden a áreas urbanas y 2.057.071 a áreas rurales, lo que evidencia que la pobreza estructural golpea con más fuerza al campo, y pese a los avances la brecha entre lo urbano-rural sigue siendo un desafío central para el desarrollo social del país.

Por otro lado, 7.645.603 habitantes fueron clasificados como no pobres en términos de las necesidades básicas. De ellos, 6.372.152 residen en ciudades y 1.273.451 en el área rural, lo que marca una diferencia importante entre la cobertura de servicios básicos y condiciones de vida entre campo y ciudad.

Observe el cuadro obtenido en la página web del INE, sobre los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, pestañas temáticas, pobreza.

