Una familia de Santa Cruz de la Sierra vive horas de angustia tras el delicado estado de salud del sargento de Bomberos Abel Isaac Chilca Marca, de 26 años, quien sufrió graves quemaduras durante la explosión de un silo en una empresa del Parque Industrial.

El uniformado permanece internado en terapia intensiva en el Hospital 400 Camas, donde en las últimas horas su corazón se detuvo en dos ocasiones.

“Presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro y el cuerpo”, relató su hermano, Juan Chilca, visiblemente preocupado. La familia permanece a la espera de informes médicos que permitan conocer la evolución de Abel, cuya condición sigue siendo crítica.

El accidente, ocurrido durante labores de auxilio tras la explosión del silo, dejó a otros tres bomberos también con quemaduras graves. Sin embargo, la situación de Abel es la más compleja.

“No sabemos si va a vivir o morir, solo nos dicen que está favorablemente bien, aunque ayer tuvo dos paros cardíacos. Fue un gran susto y seguimos muy preocupados”, añadió su hermano.

Mira la programación en Red Uno Play