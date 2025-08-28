“Mañana cumpliremos con el traslado”; Ultiman detalles para la salida de Camacho a Santa Cruz

El abogado de Luis Fernando Camacho, explicó que ya se cumplieron con todos los requisitos en cuanto a documentación y pagos de fianza en los casos ‘Golpe l’ y ’36 días de paro’, por lo que se ultiman los detalles para el traslado que se espera, sea efectivo este viernes.

“Ya se cumplió con todos los requisitos dentro de los procesos que se siguen en la Ciudad de La Paz, es decir, dentro del caso golpe 1 y paro de los 36 días, se ha cumplido justamente con la presentación de las fianzas y el trámite de los arraigos. Y, bueno, estamos a la espera de dos audiencias que deben desarrollarse el día de hoy en la Ciudad de Santa Cruz, en las que estamos solicitando que se modifique la medida de detención domiciliaria y, además, se modifique justamente la fianza que se le ha impuesto al gobernador”, afirmó Martín Camacho, abogado del gobernador electo de Santa Cruz.

Según se explicó, se espera que el gobernador electo de Santa Cruz, pueda dejar la cárcel de Chonchocoro y trasladarse a Santa Cruz, al finalizar la tarde de este viernes.

“Una vez se libren los correspondientes mandamientos de libertad o de detención domiciliaria conforme corresponde, vamos a cumplir con el traslado del gobernador para el día de mañana, aproximadamente al finalizar la tarde”, agregó Camacho.

Para la llegada de Luis Fernando Camacho, se prevé una reunión en la plaza 24 de Septiembre, donde esperan que el gobernador pueda brindar un discurso ante la presencia de los ciudadanos.

