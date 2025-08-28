“Me falta un bracito”: el desgarrador relato de la niña atacada por una jauría de perros

Una niña de nueve años que sufrió un brutal ataque de varios perros durante una fiesta en Valle Hermoso, Córdoba, en Argentina, logró despertar este jueves después de permanecer varios días conectada a un respirador. Al recuperar la comunicación con su madre, la menor expresó con angustia:

“Me falta un bracito”, según reportaron diferentes medios de aquel país.

El ataque dejó lesiones graves: fractura expuesta de omóplato derecho, heridas en el cuero cabelludo y los pabellones auriculares, contusiones pulmonares y la amputación del brazo izquierdo para salvar su vida. Tras ser retirada del respirador, la niña pudo ingerir líquidos y empezar a comunicarse, mientras su familia recibe asistencia psicológica para afrontar el traumático episodio.

El incidente ocurrió durante una reunión familiar, cuando la pequeña salió al patio a jugar y fue sorprendida por los perros. A pesar de que los animales estaban vacunados y acostumbrados a la presencia de la niña, algo provocó que atacaran repentinamente. La intervención inmediata del personal médico fue determinante para salvar su vida.

Ahora, además de la recuperación física, la menor enfrenta el desafío de adaptarse a su nueva condición y retomar su rutina escolar. La comunidad de Valle Hermoso sigue conmocionada por lo sucedido y brinda apoyo a la familia durante este difícil momento.

