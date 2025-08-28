“¿Dónde está tu Dios?”: el perturbador mensaje del tirador en una escuela católica de Minneapolis

Estados Unidos volvió a estremecerse el pasado miércoles 27 de agosto, cuando un nuevo tiroteo escolar cobró la vida de dos niños de 8 y 10 años y dejó a 17 personas heridas en la Escuela Católica Annunciation, en Minneapolis. El atacante, identificado como Robin Westman, un joven de 22 años, dejó tras de sí un rastro de muerte, desesperación y un mensaje que ha sacudido a la comunidad religiosa: “Where is your God?” (¿Dónde está tu Dios?).

El ataque se produjo en plena misa católica, mientras los pequeños rezaban en uno de los bancos de la iglesia. Westman, fuertemente armado con una pistola, una escopeta y un rifle, abrió fuego desde una ventana del templo antes de quitarse la vida.

Horas antes del ataque, Westman había publicado un video de siete minutos en redes sociales, donde mostró los cartuchos que luego usaría para el tiroteo. En ellos escribió frases cargadas de odio y resentimiento contra políticos y figuras públicas, incluido el expresidente Donald Trump. Sin embargo, lo que más ha estremecido a las autoridades y a la opinión pública son los mensajes dirigidos contra la fe católica, en especial aquel en el que se burlaba de la religión con la frase: “¿Dónde está tu Dios?”.

En las imágenes también se observaba su cuarto repleto de armas y municiones, una demostración del arsenal que utilizaría minutos después contra niños y fieles indefensos.

Un manifiesto de odio y depresión

El FBI confirmó que, además del video inicial, Westman publicó en YouTube un segundo material de 20 minutos, que fue rápidamente eliminado por la plataforma. Allí expuso su manifiesto personal, escrito en un diario rojo, en el que mezclaba mensajes de odio con disculpas a su familia.

A sus padres les aseguró que no cometieron errores en su crianza y les agradeció el amor recibido, aunque reconoció que su empatía había sido corrompida por un mundo de odio. No obstante, también advirtió que “el mundo no los perdonará” por lo que él estaba a punto de hacer.

En uno de los pasajes más oscuros, reveló el tormento mental que lo acompañó durante años: “He querido esto por mucho tiempo. No estoy bien, no soy nada feliz. Soy una persona triste, perseguida por pensamientos que no me dejan en paz. He sufrido depresión severa durante años y he sido un suicida durante varios años. Tan solo recientemente he perdido toda la esperanza y he decidido tomar acción en contra de este mundo”.

Imágenes sensibles:

