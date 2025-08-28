[VIDEO] ¡En vivo y en directo! Un reportero es embestido por una vaca en España

Un momento que prometía ser un reportaje festivo se convirtió en viral tras una inesperada embestida: el periodista Xabier Eguía, de la cadena vasca ETB, fue sorprendido por una vaca mientras cubría las tradicionales fiestas de Sesma en honor a la Virgen de Nievas.

El incidente ocurrió durante un segmento en vivo del programa Quédate, cuando Eguía participaba en lo que describió como un juego de “escondite inglés” con una vaquilla. Minutos después, y pese a sus intentos de esquivar al animal, uno de los hombres presentes lo llevó directamente frente a la vaquilla, lo que derivó en la arremetida.

Desde el estudio, la conductora Leire Torre expresó su asombro: “¡Madre mía, uy! Ay, Xabier”, mientras se podía ver al periodista tratando de zafarse del empujón del animal. Una vez a salvo, Eguía aseguró con humor y alivio: “Me he jugado el pescuezo. ¡Esto es una brutalidad!”.

El hombre que lo forzó a colocarse frente a la vaquilla restó importancia al hecho, diciendo: “Bueno, no es para tanto”. Entretanto, el video ha generado una ola de comentarios en redes sociales, destacando la valentía del reportero y el momento insólito de la transmisión en vivo.

“Eres un valiente, me dejas sin palabras”, le dijo la presentadora a Eguía, quien añadió: “Hemos jugado lo suficiente al escondite inglés en Sesma. ¡No lo recomiendo!”.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play