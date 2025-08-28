Un obrero de una fábrica en la India perdió la vida de manera repentina tras sufrir un ataque cardíaco mientras realizaba sus labores diarias. Testigos relataron que el trabajador colapsó de inmediato, generando conmoción entre sus compañeros, quienes trataron de auxiliarlo.

De acuerdo con los reportes, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano; sin embargo, los médicos solo confirmaron su deceso al llegar. La noticia ha causado pesar en la comunidad laboral, que denuncia las precarias condiciones a las que muchos empleados están expuestos.

Imágenes fuertes: Obrero sufre un infarto fulminante en plena jornada laboral. Foto: Red Uno

La familia del fallecido exige ahora una indemnización y la intervención de las autoridades para que se investiguen las circunstancias en que ocurrió el hecho. Reclaman que la empresa asuma su responsabilidad, ya que el ataque cardíaco se produjo durante el cumplimiento de sus funciones.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la falta de medidas de prevención y control de salud en los entornos fabriles de la India, donde miles de trabajadores enfrentan largas jornadas, altos niveles de estrés y limitadas garantías laborales.

