“Insólito” Un hombre fingió su muerte para escapar del país con su amante

El increíble hecho se conoció en Estados Unidos, donde un hombre de 45 años, fue sentenciado por un juez, tras que su familia lo denunciara por fingir su muerte para salir del país con su amante, a quien conoció por internet.

El protagonista de la historia fue identificado como Ryan Borgwardt, de 45 años, quien fue sentenciado por un juez de Wisconsin, Estados Unidos, donde se determinó que deberá pasar 89 días en prisión, el mismo número de días que su familia estuvo sin saber de él.

Todo empezó el 11 de agosto de 2024, cuando Borgwardt le envió un mensaje de texto a su esposa diciéndole que daría un paseo corto en su kayak en el lago Green Lake. Sin embargo, con el paso de las horas su esposa se preocupó al ver que el hombre no regresaba a casa y tampoco respondía su celular.

El hombre nunca regresó a su casa y su familia alarmada dio aviso a las autoridades. Equipos de rescate se dirigieron al lago y hallaron en kayak volcado y el chaleco salvavidas del sujeto. En ese momento se inició un gran operativo de rescate, en el que autoridades y voluntarios locales pasaron semanas buscando al hombre en el lago.

Su familia, conformada por su esposa y tres hijos, asumió lo peor, que Ryan Borgwardt había muerto ahogado en el lago, luego de un terrible accidente en el kayak.

Sin embargo, ante los elementos ‘extraños’ de la supuesta muerte del hombre, investigaron el caso como desaparición, y gracias a las alertas, lograron identificar que el sujeto, había cruzado la frontera hacia Canadá.

Meses antes de su desaparición, había registro de que Borgwardt se estuvo comunicando con una mujer uzbeka que hablaba ruso, quien sería su amante y a quien conoció por internet, obtuvo un nuevo pasaporte y contrató una póliza de seguro de vida por 375 mil dólares.

Se conoció que el hombre realmente volcó intencionalmente su kayak, arrojó su teléfono y objetos personales al agua y salió del agua en un bote inflable. Luego utilizó una bicicleta eléctrica durante la noche hasta llegar a la ciudad de Madison.

Finalmente, el martes 26 de agosto, Ryan Borgwardt se presentó ante el juez Mark Slate, donde admitió sus actos.

"Lamento profundamente las acciones que realicé esa noche y todo el dolor que causé a mi familia y a mis amigos". Aunque no aceptó los cargos, fue declarado culpable de un delito menor de obstrucción a un oficial.

Aunque en un principio la fiscalía y la defensa del acusado recomendaron 45 días de cárcel para el hombre, el juez Slate lo condenó a 89 días, considerando los días que duró su engaño. Además, también determinó que tendrá que pagar 30 mil dólares a la Oficina del Sheriff del Condado de Green Lake y al Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin para cubrir los costos de la operación de búsqueda y rescate que se inició en agosto por su culpa.

