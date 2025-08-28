Declaran dos aprehendidos por el doble asesinato de Harold Méndez y Leonardo Vaca Díez en Santa Cruz

La investigación por el doble asesinato que se registró a Santa Cruz de la Sierra continúa avanzando. Este jueves, el fiscal Daniel Ortuño, asignado al caso, confirmó que se tomará declaración a dos personas aprehendidas en el marco del crimen que segó la vida de Harold Méndez Erlwein (42) y Leonardo Vaca Díez Gentile (47), quienes fueron acribillados con más de 80 disparos en la zona norte de la capital cruceña.

“Se les va a tomar declaración informativa y posterior a ello se brindará mayor información”, declaró Ortuño a los medios, aclarando que ambos detenidos son de sexo masculino y fueron puestos a disposición de la Fiscalía a través de una acción directa.

Consultado sobre la situación procesal de los aprehendidos, el fiscal explicó que la determinación dependerá del resultado de las primeras indagaciones:

“En caso de corresponder, se presentará imputación formal o, en su defecto, otra resolución”.

La autoridad agregó que existe una persona que declarará en calidad de testigo dentro de la investigación, cuyo testimonio podría aportar datos claves para esclarecer el hecho.

En paralelo, el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Rolando Rojas, reveló que durante los operativos recientes surgió un dato clave.

“Sí, el día de ayer, en los trabajos de allanamiento, se ha identificado a personas relacionadas con las víctimas que, de acuerdo a la determinación del Ministerio Público y la investigación, se ha dispuesto a la aprehensión de las mismas”, afirmó.

A la pregunta de si existía relación directa con los fallecidos, Rojas fue enfático: “En este caso, sí, con las víctimas. En todo caso, con la expareja de la víctima. Estarían relacionadas con la expareja de la víctima”, puntualizó.

“La investigación continúa en curso. En los siguientes días esperamos tener mayores resultados en cuanto a los autores materiales o intelectuales del hecho”, concluyó el fiscal Ortuño.

Mira la programación en Red Uno Play