"Hay una alianza entre Evo y Tuto": Paz busca unir apoyos para la segunda vuelta

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, se reunió este jueves en Santa Cruz con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en un esfuerzo por consolidar apoyos de cara a la segunda vuelta de las elecciones, programada para el 19 de octubre. La reunión se centró en escuchar las demandas del sector y construir una visión de gobierno inclusiva.

Un llamado a la unidad y la inclusión

Paz agradeció el apoyo recibido y destacó la importancia de la CIDOB, calificándola como una institución "extremadamente importante para el país". Afirmó que su objetivo es crear una plataforma unificada que represente a todos los bolivianos.

"Si Bolivia así lo manda, entremos a gobernar, pero con todos y todas, para poder tener un proyecto abierto para todos los bolivianos", declaró. El candidato enfatizó que estas alianzas demuestran que su campaña sigue sumando a las "grandes mayorías con una visión nacional y democrática".

"Una alianza entre Evo y Tuto"

Asimismo, Paz respondió a las declaraciones de Evo Morales, quien insinuó un apoyo a su candidatura frente a la alianza opositora Libre, liderada por Jorge Tuto Quiroga. Lejos de ver un beneficio, Paz acusó a Morales y Quiroga de tener una alianza secreta.

Según el candidato del PDC, las palabras de Morales no son un gesto de apoyo, sino una estrategia para perjudicarlo y fortalecer la candidatura de Quiroga. "Evo habla para nosotros para fortalecer a Tuto. O sea, eso es una alianza entre Evo y Tuto", aseguró Paz, interpretando las declaraciones como un intento de asociar su campaña con el MAS, el partido de Morales, para que Quiroga pueda justificar sus críticas.

La segunda vuelta electoral se perfila con una alta tensión política, donde las alianzas y las acusaciones cruzadas definen el discurso de los candidatos.

