Policial

Incautan más de $us 249 mil impregnados de cocaína en un bus interdepartamental

El operativo se llevó a cabo en un control rutinario en la carretera, donde un can adiestrado alertó a los agentes sobre el equipaje de un pasajero. 

Milen Saavedra

28/08/2025 23:49

Incautan más de 249.000 dólares impregnados de cocaína en un bus interdepartamental
Bolivia

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) incautó más de 249 mil dólares en un bus que cubría la ruta Cochabamba–La Paz, luego de que un can detector alertara sobre un equipaje sospechoso.

El dinero fue hallado durante un control rutinario en carretera. Un perro entrenado detectó la mochila de un pasajero, en cuyo interior se encontraron fajos de billetes. El sujeto no pudo justificar la procedencia del dinero y fue aprehendido en el lugar. Su identidad no fue revelada.

Para verificar si el dinero estaba vinculado con actividades ilícitas, la Felcn envió los billetes al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Allí se realizó una prueba de microaspirado, procedimiento que detecta partículas microscópicas de drogas.

El análisis dio positivo para cocaína, lo que confirmó la sospecha de nexo con el narcotráfico, informó una fuente oficial.

El caso fue remitido al Ministerio Público, que ahora trabaja en identificar el origen y el destino del dinero, así como a posibles redes criminales vinculadas. El sospechoso permanece bajo custodia, a la espera de que se definan medidas cautelares.

 

