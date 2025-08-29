Rodrigo Paz denuncia guerra sucia y señala posible pacto entre Evo y Tuto

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, criticó duramente los ataques que estaría recibiendo su candidatura y denunció la existencia de una “guerra sucia” impulsada por el partido adversario. Sus declaraciones se dieron en el marco de una reunión con el sector transporte en Santa Cruz.

“Como verán, el otro día en Cainco, después con gremiales, hoy con transportistas, esta mañana con la CIDOB. Seguimos de la forma más humilde, punta talón, con los diferentes sectores del país”, afirmó Paz, destacando su recorrido nacional y los encuentros con distintos sectores.

El candidato también cuestionó los intentos de vincular sus reuniones con intenciones ocultas, como se difundió recientemente en redes sociales.

“Me parece de muy mal gusto. Entiendo la guerra sucia, entiendo la desesperación de la otra candidatura y de su equipo, pero ya pretender insinuar a través de memes que esa reunión fue para generar una suerte de inmunidad al presidente, cuando el pueblo de Bolivia sabe que los casos de procesos a presidentes se tratan en el Parlamento, es demasiado”, expresó.

En ese contexto, Paz lanzó una fuerte acusación contra Jorge “Tuto” Quiroga, sugiriendo un acuerdocon Evo Morales.

“Yo creo que es un acuerdo Evo con Tuto. Evo le debe un favor a Tuto. Tuto fue, junto a otros, quien le puso el avión para que se vaya fuera de Bolivia, cuando en 2019 tenía que haber rendido cuentas aquí. Le pusieron un avión y se fue”, aseguró.

Según Paz, el respaldo que estaría recibiendo su candidatura por parte de sectores del oficialismo es una estrategia para desviar la atención y desacreditar su postulación. “Yo creo que Evo le está devolviendo el favor al decir que nosotros estemos con una vinculación masista”, afirmó.

