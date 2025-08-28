TEMAS DE HOY:
Nacionales

Gobernador Camacho enfrentará audiencia cautelar por caso “Decretazo” esta tarde

La audiencia fue convocada para las 15:00 por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Santa Cruz, y se desarrollará bajo la modalidad mixta, tanto virtual como presencial. 

Hans Franco

28/08/2025 11:33

Foto: Gobernador Camacho enfrentará audiencia cautelar por caso “Decretazo”
La Paz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, participará este jueves en una audiencia de medidas cautelares dentro del caso conocido como “Decretazo”.

La audiencia fue convocada para las 15:00 por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Santa Cruz, y se desarrollará bajo la modalidad mixta, tanto virtual como presencial, según consta en la notificación judicial.

El proceso ya está en la etapa de juicio oral, pero ha sido suspendido en varias ocasiones debido a la negativa de las autoridades penitenciarias para trasladar a Camacho desde La Paz hacia Santa Cruz. Por esa razón, deberá participar en esta audiencia de forma virtual desde la cárcel donde está detenido.

El proceso del “Decretazo” está relacionado con la emisión de un decreto departamental mediante el cual Camacho, antes de viajar al exterior, designó como autoridad interina al secretario de Gestión Institucional de la Gobernación en lugar del vicegobernador, Mario Aguilera, lo que derivó en la apertura de la investigación penal.

 

