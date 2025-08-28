TEMAS DE HOY:
Efraín Suárez llega a Chonchocoro para coordinar traslado del Gobernador Camacho

Según lo que dijo Suárez, antes de ingresar al penal, se estima que este viernes en horas de la tarde Camacho pueda salir de Chonchocoro rumbo a la ciudad de Santa Cruz, donde hay bastante expectativa por su retorno.

Hans Franco

28/08/2025 11:03

Foto: Efraín Suárez ingresa al penal de Chochocoro
El Alto

El vicepresidente de Creemos, Efraín Suárez, llegó la mañana de este jueves hasta el penal de Chonchocoro para reunirse con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y coordinar su traslado hacia la ciudad de Santa Cruz una vez se completen los trámites administrativos.

Según lo que dijo Suárez antes de ingresar al penal, se estima que este viernes en horas de la tarde Camacho pueda salir de Chonchocoro rumbo a la ciudad de Santa Cruz donde hay bastante expectativa por su retorno.

Tras las ultimas audiencias del caso “Golpe 1” y del caso “36 días de paro”, la defensa de Camacho ya pagó las fianzas impuestas por los jueces con un valor total de Bs. 150.000 y solo resta los documentos del mandamiento de libertad.

