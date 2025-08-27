“Es una batalla ganada”: el hijo de Camacho agradece el apoyo de la gente en la plaza 24 de Septiembre

La plaza principal de Santa Cruz se convirtió este miércoles en un escenario de festejo ciudadano luego de conocerse la decisión judicial que otorgó la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho.

Sectores sociales y cívicos se congregaron con banderas, cánticos y muestras de apoyo al líder cruceño, en medio de un ambiente de júbilo.

Entre los asistentes estuvo su hijo, Luis Fernando Camacho hijo, quien expresó públicamente la emoción de la familia.

“Me comuniqué con el abogado y me dijo que está súper emocionado de llegar a su pueblo, saludar a su gente… Nunca perdió la fe en Dios. He llevado 30 cajas de cartas con apoyo de su pueblo y al fin tenemos una luz al final del túnel. Es una batalla ganada, no es la guerra”, declaró.

También aseguró que la decisión representa un cambio en el panorama político: “El masismo sabe que ya se fue y esto es una señal directa de que la independencia de poderes ya está funcionando en el país”.

La defensa del gobernador confirmó que Camacho recupera su libertad tras la decisión de un tribunal que le concedió medidas sustitutivas en los casos denominados Golpe de Estado I y 36 días de paro.

Expectativa por su llegada

La atención ahora se centra en el arribo del gobernador a Santa Cruz, donde se prevé una nueva concentración de seguidores.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play