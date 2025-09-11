Camacho denuncia inacción estatal frente a avasallamientos en Guarayos y exige respeto a la propiedad privada

Tras la denuncia de nuevos avasallamientos en Guarayos, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió respeto a la propiedad privada y criticó la supuesta inacción del Gobierno frente a estos hechos.

“Los avasallamientos son una realidad y hace tiempo que se están dando; el Gobierno busca darle a la gente que responde a su partido, congraciarse con ella y obviamente la dota de lo necesario para poder avasallar”, denunció.

Camacho lamentó que no existan respuestas de las autoridades competentes para frenar el problema.

“Es una pena porque la inacción por parte de la Policía, del Ministerio Público y sobre todo del Gobierno no nos permite vivir en tranquilidad. El sector productivo necesita que se respete la propiedad privada, que esto sea fundamental para el desarrollo”, señaló.

El gobernador enfatizó que los avasallamientos no deben permitirse ni en tierras fiscales, ni en áreas protegidas, ni en predios privados, porque atentan contra la seguridad y la producción en el departamento.

