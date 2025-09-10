“Andan encapuchados y con escopetas”: comunarios de Guarayos denuncian violencia y avasallamientos

La comunidad indígena Río Blanco, en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, denunció haber sido víctima de un violento avasallamiento protagonizado por grupos de personas encapuchadas y armadas, quienes ingresaron al territorio provocando la quema de viviendas, motocicletas destruidas, incendios en los pastizales y dejando varios heridos de bala.

“Estamos preocupados por los avasallamientos. Ellos andan encapuchados y con escopetas, tenemos miedo por nuestras vidas”, relató uno de los comunarios, mientras otra mujer añadió: “Estos últimos días balearon a un compañero, quemaron motocicletas, la gente tiene temor”.

Uno de los testimonios más estremecedores reveló la magnitud de la violencia: “Para salvar nuestra vida huimos al monte. Por escapar me caí y me fracturé un dedo de la mano”, relató un poblador.

El abogado Álvaro Latorre explicó que el conflicto surge en tierras fiscales donde dos comunidades —una antigua y otra reciente— se disputan la posesión de los predios. El jurista denunció que estos hechos derivaron en enfrentamientos armados y responsabilizó a la falta de acción policial.

“Se está cometiendo un delito, entonces es tiempo que la Policía actúe. La propiedad Santagro es un nido de avasalladores, donde están delincuentes avezados, y hasta ahora no se ejecutan órdenes de aprehensión contra los cabecillas”, señaló.

Hasta el momento, se confirmó al menos una persona herida por impacto de bala. Sectores productivos de la región manifestaron su preocupación por la escalada de violencia y advirtieron que la inseguridad en tierras fiscales puede seguir afectando la estabilidad social y económica de Guarayos.

Mira la programación en Red Uno Play