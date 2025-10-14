TEMAS DE HOY:
Comunidad

¡Atención vecinos! Estos son los cortes de agua programados para este martes en La Paz

La empresa pública anunció que realizará cortes programados por trabajos de mantenimiento en el sistema Chuquiaguillo. La entidad pidió tomar las previsiones.

Jhovana Cahuasa

14/10/2025 9:59

Foto: ABI
La Paz

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) informó que, debido a trabajos de mantenimiento en las estaciones reguladoras de presión del sistema Chuquiaguillo y al mejoramiento de la estación 5, se efectuará un corte temporal en la distribución de agua potable en distintos sectores de la ciudad de La Paz.

Los trabajos, según la empresa, son necesarios para garantizar la eficiencia y seguridad del sistema de abastecimiento, y se llevarán a cabo durante esta jornada.

Las siguientes zonas serán afectadas:

  • Villa Fátima
  • Villa El Carmen
  • Villa Pavón
  • Vino Tinto
  • Achachicala
  • Cala Jahuira
  • La Merced
  • Las Delicias
  • Santa Rosa
  • Siempre Unidos
  • Cochabamba y barrios aledaños

EPSAS comunicó que el servicio de agua se restablecerá de manera paulatina desde las 19:00 horas, por lo que recomienda a los usuarios tomar previsiones.

 

