Cochabamba empieza a vestirse de Navidad: inicia el colocado de luces en la ciudad

A poco más de un mes de la llegada de diciembre y con ello una de las festividades que más une a las familias, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) inició el colocado de luces y adornos navideños en diferentes zonas de la ciudad.

Desde la alcaldía se adelantó que se preparan diversas sorpresas, especialmente para los niños, quienes son los más entusiasmados con la llegada de la Navidad.

“Cochabamba se ha caracterizado por ser una ciudad que atrae miradas y que se prepara con entusiasmo para la época navideña. Tenemos muchas sorpresas, no solo el árbol más grande en el sector del Cristo de la Concordia, sino también una interesante distribución de luminarias”, indicó el vocero del GAMC, Mauricio Noya.

Como cada año, el encendido oficial de las luces navideñas está previsto para el 1 de diciembre. Aunque aún no se ha revelado la cantidad exacta de focos que se instalarán, se adelantó que superará la cifra del año pasado.

“La idea es que la fiesta navideña sea cada vez más atractiva y que Cochabamba se consolide como una ciudad de festividades. Hemos decidido asumir acciones con anticipación para no estar contra el tiempo”, agregó Noya.

El personal de Obras Públicas ya organiza los trabajos para que, durante diciembre, Cochabamba luzca plenamente el espíritu navideño.

