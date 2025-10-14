Terminal de La Paz suspende viajes a Cochabamba y Santa Cruz

La Terminal de Buses de La Paz comunicó oficialmente la suspensión de las salidas hacia los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, ante el bloqueo que se registra en la carretera a la altura del sector Parotani, en el tramo de la carretera nueva a Cochabamba.

“La Terminal de Buses de La Paz y personal de Tránsito informan que las salidas a Cochabamba y Santa Cruz están suspendidas por un bloqueo a la altura del sector Parotani”, señala el comunicado emitido por la entidad.

La medida afecta principalmente a los buses de transporte interdepartamental de pasajeros, que debían partir desde tempranas horas de este martes. Personal de la Policía de Tránsito y de la Administración de la Terminal mantienen el monitoreo constante de la situación para determinar el momento en que puedan reanudarse los viajes con normalidad.

Las autoridades recomendaron a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Terminal y evitar trasladarse hasta el recinto mientras persista el corte de ruta.

El bloqueo en Parotani interrumpe una de las principales vías que conecta el occidente con el oriente del país, afectando tanto al transporte de pasajeros como al de carga pesada.

Mire el comunicado de la Terminal de Buses:

