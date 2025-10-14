Rescatan 28 loros que fueron enviados como encomienda de Cochabamba a Oruro; hay dos aprehendidos

Un operativo de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) permitió rescatar 28 loros silvestres que habían sido enviados como encomienda desde Cochabamba hacia Oruro, ocultos en cinco cajas.

Según informó Celio Ramos, de Pofoma Oruro, el caso se conoció el pasado sábado alrededor de las 14:30, cuando se tuvo información sobre el traslado ilegal de vida silvestre. “La dirección departamental identificó el vehículo utilizado para transportar a los 28 loritos y realizó un seguimiento hasta su lugar de destino”, explicó.

Al llegar la encomienda a la terminal de buses, un hombre se presentó para reclamar las cajas. Al abrirlas, los efectivos constataron que contenían entre cinco y siete loros por caja, totalizando 28 ejemplares. El hombre fue aprehendido de inmediato.

Horas más tarde, en un trabajo coordinado con Pofoma Cochabamba, se logró detener a una mujer que habría realizado el envío y la venta de los loros. Ambos están acusados de tráfico de vida silvestre y podrían recibir hasta 8 años de cárcel, según las autoridades.

“El operativo demuestra la importancia de la coordinación entre departamentos para combatir el comercio ilegal de especies protegidas”, señaló Ramos, enfatizando la necesidad de proteger la fauna silvestre del país.

