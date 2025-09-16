“Nos quedaremos sin arroz”: Productores piden soluciones urgentes a la crisis del diésel

El sector productivo se reunió este lunes 15 de septiembre con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para presentarle la agenda agropecuaria nacional propuesta por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

El documento plantea soluciones a los problemas estructurales del sector, con prioridad en la falta de diésel, que afecta a agricultores y otros rubros productivos.

“Lo primero que se tiene que hacer es dar certidumbre a los productores y a toda la cadena productiva con el diésel. Después podremos seguir hablando de biotecnología, exportaciones y seguridad jurídica para la inversión”, afirmó Klaus Frerking, presidente de la CAO.

Los productores alertaron que, de no resolverse la escasez de combustible, podría haber riesgo de desabastecimiento de alimentos en 2026.

Frerking detalló que actualmente deben cosechar 350.000 hectáreas de soya y se aproxima la siembra de verano en más de 3 millones de hectáreas, de las cuales 2,2 millones están en Santa Cruz. Además, mencionó la campaña de arroz en el Beni, que también depende del abastecimiento de carburante.

“Necesitamos darle certidumbre al productor beniano, en Santa Cruz también tenemos que sembrar arroz y, si no hay combustible, nos vamos a quedar sin arroz para el año 2026”, advirtió.

