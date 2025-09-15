“Sin diésel no habrá alimentos”: productores definirán esta noche si bloquean por falta de combustible

La crisis por la falta de diésel golpea de lleno al sector agroproductivo del país. Productores de arroz y soya del Beni, junto con representantes de la zona norte de Santa Cruz, se reunirán esta noche para definir medidas de presión, entre ellas un posible bloqueo de carreteras, debido a que la escasez de combustible impide preparar el suelo para la campaña de verano.

“Sin diésel no va a haber producción, no va a haber alimento”, advirtió Eliazer Arellano, representante de los productores de arroz y soya, quien señaló que la provisión de combustible cayó drásticamente en las últimas semanas: “Antes nos llegaban 30.000 litros, ahora apenas 10.000 o 15.000”.

Los agricultores aseguraron que la situación es crítica porque la campaña de verano es la más importante del año y de ella depende gran parte de la producción nacional. En el caso del arroz, el 80% del grano proviene del Beni, mientras que la soya abastece tanto al consumo interno como a la industria del aceite.

“Tenemos todas las maquinarias, las semillas listas, pero no hay diésel. Las autoridades nunca sirvieron al sector productivo, y si no sembramos, la gente humilde va a sufrir de hambre. El arroz y la soya van a encarecerse aún más”, manifestó Arellano.

Los productores señalaron que no buscan favores, sino el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar el suministro de diésel. En caso contrario, advierten que no quedará otra salida que radicalizar las medidas con un bloqueo de caminos o incluso un “tractorazo”.

“Ya nos cansamos. Si no hay diésel, se muere la campaña de verano y se viene el desabastecimiento. Pedimos a las autoridades que reaccionen antes de que sea demasiado tarde”, concluyó Arellano.

