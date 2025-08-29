TEMAS DE HOY:
Secuestro Roberto Baeza accidente vehicular Doble asesinato en Santa Cruz

25ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Kathia Quiroga responde a Rodrigo Paz: “Nosotros somos lo contrario al MAS”

La senadora electa por la alianza Libre respondió con firmeza a las acusaciones de Rodrigo Paz, negó cualquier vínculo con Evo Morales y aseguró que su alianza fue perseguida por el MAS.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/08/2025 22:16

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La senadora electa por la Alianza Libre, Kathia Quiroga, rechazó con firmeza las declaraciones del candidato presidencial Rodrigo Paz, quien insinuó que existiría un acuerdo entre el expresidente Evo Morales y el candidato de Libre, Jorge “Tuto” Quiroga. Calificó dichas acusaciones como “falsas” y parte de una estrategia para confundir al electorado.

“El señor Paz miente, miente a Bolivia. Nosotros somos los que venimos luchando y resistiendo al Movimiento al Socialismo durante 20 años. Es un ciclo que ya se acabó. Nosotros proponemos un cambio real para Bolivia”, afirmó Quiroga en declaraciones a la Red Uno desde la casa de campaña de su partido.

La senadora electa enfatizó que los integrantes de la Alianza Libre han sido víctimas de persecución política, precisamente por su oposición al MAS. “Todos los que somos parte de la Alianza Libre hemos sido perseguidos por la falta de independencia en nuestros órganos del Estado. Por eso proponemos reformar la justicia y reconstruir Bolivia”, remarcó.

En respuesta directa a las insinuaciones de Paz sobre una supuesta cercanía entre Evo Morales y Tuto Quiroga, Katia Quiroga fue tajante:

“Es falso, falso, falso. Evo Morales es lo contrario a lo que es la Alianza Libre. Nosotros queremos libertad, respeto a la democracia e independencia de poderes”.

Según Quiroga, las afirmaciones del candidato del PDC buscan distorsionar la realidad política del país. “Los bolivianos saben quiénes somos. No se puede mentir. Nosotros somos los que queremos un cambio verdadero. Los otros son los que están apoyados por quienes representan la continuidad del MAS”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD