Inmunización hasta los 19 años: “No es lo mismo tener sarampión con vacuna que sin ella”

El Gobierno anunció que han llegado al país más de un millón setecientas mil vacunas, de las cuales 600 mil serán para Santa Cruz. Esta medida busca proteger a más personas, especialmente a los jóvenes, ya que ahora la vacunación se amplía hasta los 19 años de edad.

La doctora Ruth Aguilera, profesional de salud en Santa Cruz, explicó que esta decisión es muy importante. “Estamos en medio de una epidemia con más de 270 casos. Vacunar a los adolescentes es clave para evitar más contagios”, dijo.

Las vacunas ya están disponibles en los centros de salud. Según la doctora, estas vacunas tienen virus debilitados que ayudan al cuerpo a crear defensas. “No es lo mismo tener sarampión con vacuna que sin ella”, afirmó, resaltando que la vacuna hace que la enfermedad sea mucho menos grave.

Las autoridades de salud explicaron que los menores de 19 años no tienen la protección suficiente, ya que en años anteriores no fueron parte de campañas de vacunación. En cambio, los mayores de 24 años ya tienen defensas por vacunas anteriores o por inmunidad natural.

Por eso, la doctora Aguilera pidió a las familias que lleven a sus hijos a vacunarse. “Las vacunas ya están aquí en Santa Cruz. Es momento de protegernos entre todos y evitar que el virus siga circulando”, finalizó.

