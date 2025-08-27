Camacho podría volver a Santa Cruz el viernes, pero no contará con salidas laborales

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dejará la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro luego de que el Juzgado 12° de Instrucción Penal Anticorrupción dispusiera la cesación de su detención preventiva en el caso “36 días de paro”.

La autoridad deberá cumplir arresto domiciliario bajo estrictas condiciones: fianza de 50.000 bolivianos, arraigo, presentación mensual ante la Fiscalía, verificación domiciliaria y la prohibición de tener contacto con otros implicados en el proceso.

El abogado Martín Camacho explicó que las medidas cautelares tienen efecto inmediato, por lo que este miércoles se cumplirá con el pago de la fianza y el arraigo. “Una vez ejecutadas estas disposiciones, se procederá a la liberación del mandamiento de detención preventiva como corresponde en la jurisdicción de La Paz”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de que el gobernador retorne a Santa Cruz, el jurista precisó: “Yo considero que hasta el día viernes puede ser trasladado a la ciudad de Santa Cruz”.

No obstante, la restricción más sensible es la ausencia de permisos laborales. El abogado anticipó que solicitarán al juez que se considere la condición de autoridad electa de Camacho para definir si se otorgan horarios específicos que le permitan cumplir funciones.

El fallo judicial se enmarca en el proceso abierto por la movilización cívica de 36 días en 2022, cuando Santa Cruz exigía la realización del Censo de Población y Vivienda. Además, este jueves se realizará una nueva audiencia dentro del caso denominado “Decretazo”, donde la defensa pedirá la modificación del arresto domiciliario y de la fianza impuesta en ese proceso.

Mientras tanto, la expectativa en Santa Cruz se centra en cómo ejercerá Camacho su mandato desde la detención domiciliaria, sin permisos laborales y con un futuro judicial aún incierto.

Mira la programación en Red Uno Play