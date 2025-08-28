La Asociación de Criadores de Búfalo (Asocriabuf) llevó a cabo este miércoles una destacada cena benéfica, cuyo objetivo fue apoyar a Cerniquem, una institución dedicada al tratamiento de niños con quemaduras.

El evento se realizó en el marco del Simposio del Búfalo y reunió a empresarios, artistas y miembros de la comunidad en un esfuerzo solidario sin precedentes.

“Este es un sueño hecho realidad. El búfalo simboliza la familia, y hoy todo lo que recaudemos será destinado a fines benéficos en un 100%”, expresó Luis Quiles, presidente de Asocriabuf. “Hoy nosotros logramos eso de apoyar a las personas más débiles”, agregó emocionado.

La cena incluyó una subasta de arte en la que se ofrecieron cuadros y esculturas donadas por reconocidos artistas nacionales e internacionales.

“Hemos escogido a artistas de mucho renombre y cada uno de ellos puso su granito de arena para que esto pueda ser visto como una obra de arte en las casas de las personas que se lleven estas piezas”, concluyó Quiles.

