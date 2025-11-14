VIDEO: Pese al frío, pacientes y familiares duermen en puertas de hospitales de Santa Cruz para obtener una ficha

En medio de las bajas temperaturas que se registran en la capital cruceña, decenas de personas han decidido pasar la noche en puertas de los hospitales para poder obtener una ficha de atención y ser recibidos por personal médico.

La situación se observó especialmente en el Hospital de Niños y en el Hospital San Juan de Dios, luego del paro de 24 horas suscitado el pasado miércoles que afectó la continuidad de los servicios de salud.

“Estamos esperando para poder agarrar una ficha y que nos atiendan. La atención es para mi hija de seis años en la especialidad de dermatología”, afirmó una madre de familia mientras hacía fila junto a otros pacientes.

A pesar del frío, las filas se mantienen largas, reflejando la alta demanda de atención médica y las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a servicios de salud en momentos de paralización del sector.

En un recorrido realizado por los hospitales de la ciudad, se pudo evidenciar la gran cantidad de personas esperando en las afueras. Muchos llegaron de madrugada e incluso algunos pasaron la noche en el lugar para asegurar una ficha.

Mira la programación en Red Uno Play