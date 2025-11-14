Luto en Porongo por la muerte de ‘Puga’, el músico de la hoja de naranjo

El municipio de Porongo está de luto tras el fallecimiento de Julio César Salvatierra Gutiérrez, conocido cariñosamente como ‘Puga’, un personaje emblemático de la cultura cruceña que dedicó su vida a la música y al humor popular. El artista murió este viernes 14 de noviembre después de atravesar complicaciones de salud que se agravaron en las últimas semanas.

El Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, a través de un comunicado oficial, expresó su profundo pesar por la partida del reconocido músico.

“Un porongueño que dedicó su vida a la música con una entrega ejemplar, llevando consigo su arte a través de su inconfundible hoja de naranja, ese instrumento sencillo que utilizó para interpretar canciones y que lo llevó a convertirse en un ícono de la cultura cruceña”, señala el pronunciamiento publicado en redes sociales.

En su mensaje, el alcalde Neptaly Mendoza Durán destacó el valor cultural y humano de “Puga”, quien con su talento único logró trascender fronteras, conquistando a propios y visitantes mediante melodías creadas únicamente con una hoja de naranjo o mandarina.

“Su legado quedará guardado en el corazón de su pueblo y de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y admirar su talento. ‘Puga’ seguirá viviendo en la música y en la memoria como un hombre que honró la cultura y las tradiciones de la tierra oriental”, continúa el comunicado.

Finalmente, el municipio pidió fortaleza para la familia del artista: “Que Dios brinde consuelo y fortaleza a su familia, seres queridos y amigos por esta irreparable pérdida”.

Julio César Salvatierra Gutiérrez fue, durante décadas, un referente de la identidad porongueña. Su particular habilidad para crear música con una simple hoja se convirtió en su sello y en un símbolo de la sencillez y creatividad del pueblo cruceño.

Mira la programación en Red Uno Play