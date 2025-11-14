Cochabamba vibra en modo Navidad: Alcaldía lanza concursos de fachadas, pesebres y villancicos

El municipio presentó oficialmente los concursos navideños para motivar a las familias e instituciones a sumarse a la “Ciudad de la Navidad”, con actividades que incluyen adornado de fachadas, pesebres, villancicos y el tradicional desfile.
14/11/2025 11:05
Cochabamba ya empieza a vivir el espíritu navideño. La Secretaría de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura del Gobierno Autónomo Municipal lanzó oficialmente los concursos navideños que buscan motivar a las familias e instituciones a ser parte de la denominada “Ciudad de la Navidad”.
“El propósito es que los cochabambinos se sientan parte de la Navidad, que participen de estas actividades y vivan el espíritu navideño en familia. Uno de los concursos que está creciendo cada año es el desfile navideño”, explicó Enrique Mendieta, secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura.
La convocatoria está dirigida a toda la población, además de instituciones públicas y privadas. Mendieta adelantó que también se invitará a representantes del interior del país para sumarse al gran desfile navideño que cada año reúne a miles de espectadores.
Entre las actividades destacadas está el concurso de adornado navideño de fachadas, que vuelve después de varios años. Podrán participar domicilios, edificios y entidades institucionales, los cuales serán evaluados por su creatividad, iluminación y espíritu festivo.
También se mantienen los ya tradicionales concursos de villancicos y pesebres, altamente esperados por la población. “Ya está abierta la convocatoria y la vamos a publicar para que los interesados puedan inscribirse. El desfile navideño cierra el 12 de diciembre y los demás concursos el 5 del mismo mes”, precisó Mendieta.
