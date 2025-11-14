Manos al auto: hoy comienza el desafío más extremo del año, el Reto Santé 2025

¡Llegó el día! Este viernes arranca el Reto Santé, uno de los eventos más esperados del año, y lo hace con toda la energía y emoción en el centro comercial Las Brisas. Desde las 11:00, 30 participantes provenientes de distintos puntos del país deberán demostrar concentración, fuerza y, sobre todo, resistencia en una prueba que pondrá al límite su mente y su cuerpo.

Cada competidor tendrá un solo objetivo: mantener la mano apoyada en la carrocería del vehículo que buscan llevarse a casa, un BYD totalmente eléctrico, cero kilómetros. Quien resista más tiempo sin despegar la palma, superando todas las pruebas físicas y mentales, será el nuevo ganador.

“Son 30 participantes y a las 11 en punto de la mañana ya van a estar con la mano en el auto. Toda la palma tiene que estar contra la carrocería y no levantarla en ningún momento”, explicó el vocero de Santé, Leonardo del Castillo.

Este año el desafío sube de nivel: para llevarse el premio mayor, el competidor deberá aguantar 50 horas con la mano pegada al vehículo. En 2024, el ganador soportó más de 30 horas, por lo que la organización anticipa una edición aún más intensa y emocionante.

Para garantizar la transparencia absoluta, Santé instaló un sistema de cámaras que registrará cada segundo del reto. Y quienes no puedan asistir podrán seguir el evento en vivo, minuto a minuto, a través de las redes sociales de Red Uno y Santé.

La invitación está hecha: únete a las redes, sigue cada momento y descubre quién será capaz de resistir hasta el final para llevarse el auto eléctrico a casa.

