Continúa vigilia por Camacho en la plaza principal de Santa Cruz

La Plaza 24 de Septiembre en Santa Cruz de la Sierra se ha convertido en el epicentro de una vigilia ciudadana, donde activistas y vecinos esperan la llegada del gobernador electo, Luis Fernando Camacho. La movilización se mantiene activa tras la determinación de otorgarle detención domiciliaria, lo que podría significar su salida del penal de Chonchocoro en La Paz.

Un grito de "libertad y justicia"

Bajo un toldo adornado con banderas de Bolivia y Santa Cruz, los participantes expresaron su alegría y esperanza por la inminente liberación del gobernador. "Son casi tres años que lo han tenido secuestrado, apresado injustamente", declaró una de las personas en el lugar, refiriéndose a los procesos judiciales que enfrenta Camacho.

Los activistas, que se turnan para mantener la vigilia, lo describen como un "hombre valiente" que "expuso su vida por defender la libertad y la democracia". El sentimiento de injusticia es un tema recurrente entre los manifestantes, quienes no solo piden la libertad para Camacho, sino para todos los considerados "presos políticos".

Apoyo de otras regiones y emoción en la plaza

La vigilia ha trascendido los límites departamentales. Un participante comentó que están llegando "delegaciones de otros departamentos para recibir a Luis Fernando". Una persona que viajó desde Tarija compartió su emoción: "Estamos firmes por la injusticia que se ha hecho, pero hoy Dios se acordó de nosotros y lo vamos a tener al gobernador en Santa Cruz. Con todo el cariño de la gente".

La plaza principal resuena con gritos de "Gobernador", mientras la gente permanece en el lugar, esperando ansiosamente el retorno de Camacho. La ciudadanía, visiblemente emocionada, se ha ido sumando día a día a la espera de su líder departamental.

Mira la programación en Red Uno Play