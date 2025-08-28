¿Qué dijo Edman Lara sobre las medidas otorgadas a Camacho?

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, destacó este jueves que el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, haya conseguido beneficiarse con medidas sustitutivas en los procesos judiciales que enfrenta.

Según Lara, la determinación judicial implica una medida “menos gravosa”, lo que permitirá que el gobernador cruceño pueda defenderse en libertad.

“Se hizo valoración de su detención preventiva, y a raíz de eso se dio otra medida, menos gravosa que le permita defenderse en libertad. Según he visto en los medios de prensa, si bien le dan detención domiciliaria, le dan permiso para trabajar”, comentó.

El representante del PDC afirmó que estas disposiciones legales permitirán a Camacho ejercer nuevamente su derecho al trabajo mientras continúan los procesos judiciales en su contra.

Mira la programación en Red Uno Play