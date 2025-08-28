TEMAS DE HOY:
Libertad irrestricta para Camacho en caso Decretazo

El proceso ya está en la etapa de juicio oral, pero ha sido suspendido en varias ocasiones debido a la negativa de las autoridades penitenciarias para trasladar a Camacho desde La Paz hacia Santa Cruz. 

Hans Franco

28/08/2025 15:32

Foto: Inicia audiencia por el caso “Decretazo” contra gobernador Camacho
La Paz

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Santa Cruz, determinó libertad irrestricta para el gobernador Luis Fernando Camacho en el caso denominado "Decretazo". 

El proceso ya está en la etapa de juicio oral, pero ha sido suspendido en varias ocasiones debido a la negativa de las autoridades penitenciarias para trasladar a Camacho desde La Paz hacia Santa Cruz. Por esa razón, deberá participar en esta audiencia de forma virtual desde la cárcel donde está detenido.

El proceso del “Decretazo” está relacionado con la emisión de un decreto departamental mediante el cual Camacho, antes de viajar al exterior, designó como autoridad interina al secretario de Gestión Institucional de la Gobernación en lugar del vicegobernador, Mario Aguilera, lo que derivó en la apertura de la investigación penal.

 

