¿Qué le propone Aguilera a Camacho antes de su retorno a la Gobernación?

El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, manifestó que la única propuesta que llevará a Luis Fernando Camacho, cuando reasuma sus funciones como autoridad electa, será la de ratificar el compromiso asumido durante la campaña para trabajar por las autonomías departamentales.

“Así como yo invité a gente de mi confianza a trabajar con nosotros, estamos dejándole las mismas condiciones al gobernador para que él ponga su equipo, con el que él confía, con el que él trabaja y sobre todo que mantiene su ritmo y sus objetivos”, afirmó Aguilera en entrevista con Notivisión.

La autoridad interina señaló que formalizará esta solicitud en una conversación directa con Camacho, destacando la necesidad de que el nuevo gabinete esté comprometido y en condiciones de no repetir las dificultades que marcaron la gestión pasada. “La víctima ha sido él y el Gobierno Autónomo Departamental”, agregó.

Sobre una posible ola de renuncias de secretarios, Aguilera aclaró que hasta el momento no se ha presentado ninguna dimisión oficial. “Sí, me han manifestado algunos de los secretarios que tienen la intención de hacerlo, pero no he recibido ninguna todavía”, puntualizó.

Respecto al trabajo actual, el gobernador en ejercicio explicó que se mantiene la atención a emergencias, incendios y temas económicos, en un contexto de crisis nacional y departamental.

“Y a la vuelta de Luis Fernando va a seguir funcionando la Gobernación, obviamente, como necesita ser en esta situación crítica que estamos viviendo de crisis económica en el país”, expresó.

Consultado sobre si se prevé una transición formal, Aguilera indicó que desconoce el procedimiento a seguir, recordando que su asunción como gobernador interino se dio por sentencia judicial y bajo juramento de la Asamblea Legislativa Departamental en enero de 2024.

Finalmente, subrayó que su disposición hacia Camacho será de coordinación plena. “Con la misma firmeza, con la misma claridad, con la misma transparencia, con el mismo objetivo, que es traerle mejores días a los cruceños. (…) Para mí, y esta es la única propuesta que yo le haría a Luis Fernando, reafirmar nuestro compromiso asumido en la campaña para trabajar por las autonomías departamentales”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play