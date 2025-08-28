TEMAS DE HOY:
Familia Vela informe familia vela BOMBERO

29ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Resistencia Juvenil Cochala convoca caravana por la libertad de sus dirigentes y otros detenidos de 2019

La caravana partirá este jueves desde Cala Cala, en Cochabamba. Los activistas piden justicia y el cese de la persecución política contra sus miembros.

Hans Franco

28/08/2025 18:02

Foto: Resistencia Juvenil Cochala pide libertad de "presos políticos"
Cochabamba

Escuchar esta nota

Miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) realizaron un llamado público para exigir la liberación de los considerados presos políticos vinculados a los conflictos sociales y políticos de 2019, entre ellos sus dirigentes Mario Bascopé y Yassir Molina.

Como parte de su protesta, anunciaron una caravana que se realizará este jueves a las 19:00, partiendo desde la zona de Cala Cala, al norte de la ciudad de Cochabamba.

“Es una invitación para toda la ciudadanía de Cochabamba y del país para pedir la liberación de nuestros presos políticos (…) De la resistencia son Mario Bascopé, Yassir Molina y otros que son policías y militares”, declaró uno de los integrantes de la organización.

Los activistas de la RJC afirmaron que sus dirigentes “han sido héroes para Cochabamba” durante los hechos de 2019, y sostienen que es necesario revisar los procesos judiciales en curso para garantizar su libertad y el respeto al debido proceso.

También hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a la caravana y expresar su rechazo a lo que consideran una persecución política prolongada.

El líder de la RJC, Yassir Molina, se pronunció desde su lugar de reclusión agradeciendo al juez Romer Saucedo y a otras autoridades “que actúan conforme a derecho”.

“Pedimos el cese de la persecución política y de la manipulación del dolor de las familias bolivianas, a la vez que exigimos la correcta aplicación de la ley”, expresó Molina.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD