Resistencia Juvenil Cochala convoca caravana por la libertad de sus dirigentes y otros detenidos de 2019

Miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) realizaron un llamado público para exigir la liberación de los considerados presos políticos vinculados a los conflictos sociales y políticos de 2019, entre ellos sus dirigentes Mario Bascopé y Yassir Molina.

Como parte de su protesta, anunciaron una caravana que se realizará este jueves a las 19:00, partiendo desde la zona de Cala Cala, al norte de la ciudad de Cochabamba.

“Es una invitación para toda la ciudadanía de Cochabamba y del país para pedir la liberación de nuestros presos políticos (…) De la resistencia son Mario Bascopé, Yassir Molina y otros que son policías y militares”, declaró uno de los integrantes de la organización.

Los activistas de la RJC afirmaron que sus dirigentes “han sido héroes para Cochabamba” durante los hechos de 2019, y sostienen que es necesario revisar los procesos judiciales en curso para garantizar su libertad y el respeto al debido proceso.

También hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a la caravana y expresar su rechazo a lo que consideran una persecución política prolongada.

El líder de la RJC, Yassir Molina, se pronunció desde su lugar de reclusión agradeciendo al juez Romer Saucedo y a otras autoridades “que actúan conforme a derecho”.

“Pedimos el cese de la persecución política y de la manipulación del dolor de las familias bolivianas, a la vez que exigimos la correcta aplicación de la ley”, expresó Molina.

