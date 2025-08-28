PDC asegura que suma adhesiones de alcaldes, gremiales y transportistas en Santa Cruz

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) sumó el respaldo de al menos siete alcaldes y sectores sociales, entre ellos gremiales y transportistas, a la candidatura presidencial de su binomio, informó este miércoles el secretario general de la organización, Alain Rivero.

Según el dirigente, este apoyo proviene de municipios como San Julián, Cuatro Cañadas y Santa Rosa, del departamento de Santa Cruz, donde autoridades locales expresaron su decisión de alinearse con la propuesta del PDC.

“Hemos recibido la presencia de alcaldes de diferentes lugares donde también están plegándose a este movimiento y, como comprenderán, son personas en función pública por lo que han pedido que mantengamos su reserva. Pero muchos grupos, a diario, se están uniendo a Rodrigo Paz”, declaró Rivero.

Consultado sobre si estos respaldos provienen de sectores tradicionalmente vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS), Rivero respondió que el oficialismo “ha dejado de ser” y que en el PDC no existen distinciones de origen político.

“Ya no hay oposición, ya no podemos tener oposición. Tenemos que trabajar todos en conjunto por Bolivia y avanzar en una reconciliación nacional. Vamos sin oposición a ser una Bolivia fuerte”, afirmó.

