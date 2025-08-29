Eugenia Redin interpretó a Ángela Aguilar, acompañada por la academia Power Dance; esto dijo el jurado.

Fue el turno de la hermosa Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’, y ellos interpretaron una canción de estilo mexicano, ‘Nadie se va como llegó’ de la artista Ángela Aguilar, la puesta en escena gustó mucho a los jueces.

Para la juez Elka Meyer, la coreografía fue bastante interesante, y resaltó el trabajo de las parejas de baile, quienes realizaron bastantes trucos, aunque hizo algunas recomendaciones para que puedan mejorar en una próxima presentación.

“Usaron algunas técnicas que no les jugó a favor, como equipo tiene que buscar una mejor corporalidad, pero si solo se basan en una, eso dará lugar a la descoordinación, les aconsejo contar para que todo vaya en tiempo”, afirmó Meyer.

Por su parte, para Rodrigo Massa, es necesario que el equipo trabaje en algunos pequeños detalles, aquellos que generan distracciones y que se notaron en el escenario.

En cuanto a la famosa, le pidió trabajar más en las expresiones de corporalidad del artista, para así, parecerse más al personaje.

Eugenia agradeció a todos por sus palabras y resaltó el trabajo de su equipo, al mismo tiempo pidió una oportunidad para los bailarines, asegurando que continuarán mejorando.

