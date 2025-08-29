TEMAS DE HOY:
Secuestro Roberto Baeza accidente vehicular Doble asesinato en Santa Cruz

25ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Eugenia Redin interpretó a Ángela Aguilar, acompañada por la academia Power Dance; esto dijo el jurado.

El equipo recibió varias críticas, sobre todo en el uso de las técnicas de baile.

Silvia Sanchez

28/08/2025 22:09

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Fue el turno de la hermosa Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’, y ellos interpretaron una canción de estilo mexicano, ‘Nadie se va como llegó’ de la artista Ángela Aguilar, la puesta en escena gustó mucho a los jueces.

Para la juez Elka Meyer, la coreografía fue bastante interesante, y resaltó el trabajo de las parejas de baile, quienes realizaron bastantes trucos, aunque hizo algunas recomendaciones para que puedan mejorar en una próxima presentación.

“Usaron algunas técnicas que no les jugó a favor, como equipo tiene que buscar una mejor corporalidad, pero si solo se basan en una, eso dará lugar a la descoordinación, les aconsejo contar para que todo vaya en tiempo”, afirmó Meyer.

 

Por su parte, para Rodrigo Massa, es necesario que el equipo trabaje en algunos pequeños detalles, aquellos que generan distracciones y que se notaron en el escenario.

En cuanto a la famosa, le pidió trabajar más en las expresiones de corporalidad del artista, para así, parecerse más al personaje.

Eugenia agradeció a todos por sus palabras y resaltó el trabajo de su equipo, al mismo tiempo pidió una oportunidad para los bailarines, asegurando que continuarán mejorando.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD